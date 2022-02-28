Зак Браун: «О’Уорд и другой пилот «Индикара» – кандидаты на практики в составе «Макларена» в «Ф-1»

рассказал, что Пато О’Уорд может выступить за «Макларен» в практиках.

В 2022 году все команды «Формулы-1» обязаны провести как минимум две пятничные тренировки с «новичками» – пилотами, которые участвовали не более чем в двух Гран-при. Исполнительный директор «Макларена» сообщил, что может пригласить гонщиков из или других команд .

«Пока мы не решили, но он (О’Уорд) – безусловно, кандидат. Еще претендовать может один пилот в паддоке [«Индикара»]», – заявил Браун.

Журналисты The Race предполагают, что другим претендентом является Колтон Херта. На вопрос о пилоте «Андретти» Зак ответил:

«Колтон – очень хороший пилот. Очень хороший. Он очень впечатляет».

Браун не исключил, что поможет Херте получить опыт в машине «Ф-1», если его «вежливо попросит». Сам Андретти на вопрос о таком сценарии ответил «посмотрим» и улыбнулся.

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