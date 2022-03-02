Гельмут Марко о судейских реформах ФИА: «Маси просто принесли в жертву»

Советник считает, что новое руководство просто решило принести бывшего гоночного директора «Формулы-1» под давлением общественности.

ФИА, по итогам проведенного расследования в отношении событий Гран-при Абу-Даби приняла решение о реструктуризации работы гоночной дирекции «Формулы-1», а также добавления возможности пользоваться помощью со стороны видео-ассистентов.

«Мне кажется, что это неправильно. Посмотрите, что происходило в последние годы в целом. Если бы в распоряжении Майкла Маси были те инструменты, которые они сейчас хотят внедрить, ему было бы гораздо проще выполнять свою работу. Ведь у него появился бы помощник (в лице Херби Блэша), а также возможность пользоваться услугами видео-ассистента. В итоге же Майкла просто принесли в жертву.

Да, «Мерседесу» явно не повезло в финале сезона. Но с машиной безопасности так всегда бывает – ее появление кому-то вредит, а кому-то помогает. Вспомните прошлогоднюю гонку в Имоле – там уже Хэмилтон получил преимущество благодаря обстоятельствам. И понятно, что получая выгоду от появления машины безопасности, жаловаться на это никто не будет. Так что нужно просто стараться делать систему более справедливой. Первые шаги сделаны. Посмотрим, к чему они приведут», – рассказал Марко.

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