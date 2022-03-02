Ферстаппен подписал новый 5-летний контракт с «Ред Булл», по которому будет зарабатывать до $50 млн за сезон (De Telegraaf)

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Чемпион «Формулы-1» 2021 года Макс Ферстаппен и команда «Ред Булл» договорились о подписании нового долгосрочного контракта.

По информации De Telegraaf, переговоры сторон увенчались успехом. Новое соглашение будет рассчитано на 4-5 лет. Ферстаппен по новому контракту будет получать от $40 до $50 млн в год.

В данный момент менеджмент пилота и представители команды отказались от комментариев, однако официальное объявление о продлении соглашения ожидается в ближайшие дни.

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