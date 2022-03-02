Ферстаппен подписал новый 5-летний контракт с «Ред Булл», по которому будет зарабатывать до $50 млн за сезон (De Telegraaf)

Чемпион «Формулы-1» 2021 года Макс Ферстаппен и команда «Ред Булл» договорились о подписании нового долгосрочного контракта.
По информации De Telegraaf, переговоры сторон увенчались успехом. Новое соглашение будет рассчитано на 4-5 лет. Ферстаппен по новому контракту будет получать от $40 до $50 млн в год.
В данный момент менеджмент пилота и представители команды отказались от комментариев, однако официальное объявление о продлении соглашения ожидается в ближайшие дни.
Ферстаппен близок к переподписанию контракта с «Ред Булл» с повышением зарплаты до $30 млн (RacingNews365)
Новая «Ф-1» нереально красива на трассе. Выехали все, «Ред Булл» впервые показал машину Ферстаппена, одна команда скрывается
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram