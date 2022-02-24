Ферстаппен близок к переподписанию контракта с «Ред Булл» с повышением зарплаты до $30 млн (RacingNews365)

Чемпион «Формулы-1» близок к новой сделке с «Ред Булл».

Текущий контракт рассчитан до конца 2023 года. Сейчас идут переговоры по новому соглашению, сообщает RacingNews365 со ссылкой на источник в команде. Утверждается, что зарплата Макса возрастет с 25 до примерно 30 миллионов долларов без учета бонусов.

«Заключение новой сделки кажется формальностью еще с момента завоевания титула Ферстаппеном и заявления, что он хочет остаться в «Ред Булл» «до конца жизни», – отмечает издание.

Система охлаждения – ярчайшая зона битвы новой «Ф-1». «Феррари», «Мерседес» и «Уильямс» выкатили по уникальной инновации

Новая «Ф-1» нереально красива на трассе. Выехали все, «Ред Булл» впервые показал машину Ферстаппена, одна команда скрывается

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram