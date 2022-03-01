«Уход Мазепина – вопрос времени, Хюлькенберг – логичный выбор». Bild – о будущем «Хааса»

Bild выделил претендентов на место в «Хаасе».

Будущее российского гонщика под вопросом из-за предполагаемого разрыва контракта между «Хаасом» и «Уралкалием» (компанией Дмитрия Мазепина) и возможных решений Всемирного совета ФИА.

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Немецкий портал сообщает, что «уход Мазепина является лишь вопросом времени». По версии журналистов, на его место в «Формуле-1» претендуют несколько пилотов, у каждого из которых есть свои козыри.

Резервный гонщик «Хааса» Пьетро Фиттипальди хорошо знает команду и ее руководителя Гюнтера Штайнера. Каллум Айлотт, в данный момент выступающий в , может стать подходящей кандидатурой для укрепления связей с «Феррари». Еще одним претендентом считается пилот и резервист в «Ф-1» Антонио Джовинацци.

Но «логичным выбором» Bild называет приглашение Нико Хюлькенберга. Немец как резервный пилот «Астон Мартин» знаком с новым поколением болидов и обладает богатым опытом в «Ф-1», что пойдет на пользу . Тем не менее, по информации издания, «Хаас» еще не контактировал с Нико.

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