Франц Тост: «Ожидаю, что «Альфа Таури» финиширует на пятом месте в Кубке конструкторов»

Руководитель подвел итоги первых предсезонных тестов в Барселоне и рассказал о целях команды на предстоящий чемпионат.

«Я ожидаю, что мы выступим лучше, чем в прошлом году – и финишируем примерно на пятом месте в Кубке конструкторов. Или выше. Такое тоже нельзя исключать.

Мы заложили хороший фундамент для дальнейшего развития болида, если говорить о скорости машины и надежности ее работы прямо сейчас. Оба наших гонщика довольны машиной и сразу почувствовали себя комфортно.

К счастью, на тестах у нас не возникло никаких проблем с надежностью техники. Это важно. Так что в целом я ожидаю от команды успешный сезон. Потому что мы заложили хороший фундамент. Убежден, что наши инженеры будут развивать машину в правильном направлении. У нас есть два хороших гонщика. Команда тоже стала сильнее.

При этом температура на этих тестах была совсем не такой, при которой мы будем выступать в новом сезоне. Надеюсь, что наша машина будет хорошо работать в более жаркую погоду. При этом я знаю, что некоторые составы шин не работали в таких условиях – по крайней мере, на нашей машине. Но на мой взгляд дело именно в температуре. Вот почему мне не нравится проводить февральские тесты в Барселоне», – рассказал Тост.

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