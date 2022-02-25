Даниэль Риккардо: «Ожидал, что новыми машинами будет сложнее управлять, но пока все неплохо»

Пилот поделился впечатлениями от новой машины и от того, как для команды проходят предсезонные тесты в Барселоне.

«Возможно, я ожидал чуть худшей управляемости, что новыми машинами будет сложнее управлять. Но пока машина кажется неплохо сбалансированной, чувствуется сцепление с трассой. Некоторым уже удается выходить из времени 1.20 на круге, а это очень неплохой результат. Так что да, машины сразу оказались быстры.

Что касается тестов, то в первую очередь вам хочется проехать побольше кругов. Так что я очень рад, что в свой первый же день проехал заметно больше 100 кругов. В плане надежности это здорово.

В первую очередь вам хочется именно проехать много кругов. И то, что за каждый из двух дней мы проезжали больше 100 кругов – это неплохо. Чем больше кругов мы проезжаем, тем больше вещей можем протестировать, тем больше узнать о новой машине. С этой точки зрения у нас все неплохо.

Пока очень сложно рассуждать о том, кто находится впереди, а кто позади. Вряд ли «Мерседес» и «Ред Булл» хоть в небольшой степени продемонстрировали свои возможности, так что я не обращаю внимания на результаты. «Феррари» – да, они смотрятся очень уверенно и стабильно. Но я бы все равно не пытался обращать внимания на результаты. Пока слишком рано, каждая команда сосредоточена на себе», – рассказал Риккардо.

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