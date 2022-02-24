Руководитель «Ф-1» Доменикали и боссы команд проведут экстренное заседание по поводу Гран-при России

Вечером 24 февраля пройдет экстренное заседание «Формулы-1» по поводу Гран-при России.
В совещании примут участие руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали и боссы команд. Они обсудят ситуацию на Украине и ее потенциальное влияние на проведение Гран-при России. Гонка в Сочи намечена на 23-25 сентября.
Как пишет Autosport, в случае отмены Гран-при России проведение в те же сроки этапа в Турции может стать «логичным решением».
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о конфликте:
«Это очень печально. Пока мы можем ждать и надеяться на лучшее. Гонка в сентябре, так что время еще есть. Мне лишь хочется, чтобы происходящее закончилось как можно быстрее. «Ф-1» пытается справиться с ситуацией, у нас пройдет встреча по этому поводу. Мы постараемся тщательно все обсудить и принять верное решение.
В данной ситуации «Ф-1» – не главное. Важнее то, что происходит, и это, как я сказал, очень печально».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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