«Хаас» Мазепина остановился на трассе, тесты остановлены красными флагами. Никита проехал 9 кругов

Второй день предсезонных тестов «Формулы-1» во второй раз прерван красными флагами.

Пилот остановился на трассе во втором секторе. Мазепин не участвовал в утренней сессии, а после обеда успел проехать лишь девять кругов. Команда установила, что повредился топливный насос.

Ранее технические проблемы возникли у гонщика «Ред Булл» .

Тесты-2022 впервые остановлены красными флагами из-за поломки «Ред Булл» Переса

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