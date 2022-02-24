«Хаас» Мазепина остановился на трассе, тесты остановлены красными флагами. Никита проехал 9 кругов

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Второй день предсезонных тестов «Формулы-1» во второй раз прерван красными флагами.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин остановился на трассе во втором секторе. Мазепин не участвовал в утренней сессии, а после обеда успел проехать лишь девять кругов. Команда установила, что повредился топливный насос.

Ранее технические проблемы возникли у гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

Тесты-2022 впервые остановлены красными флагами из-за поломки «Ред Булл» Переса

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