Тесты-2022 впервые остановлены красными флагами из-за поломки «Ред Булл» Переса

Утренняя сессия второго дня предсезонных тестов «Формулы-1» остановлена красными флагами.

Тесты 2022 года прерваны впервые.

Болид Серхио Переса остановился на выезде из 13-го поворота. Журналисты на автодроме «Барселона-Каталония» сообщают о технических проблемах: мексиканец исчез из вида в 12-м повороте и спустя долгое время появился в 13-м. Двигатель на машине выключен, к ней направились механики команды.

Perez seen climbing out his car. No visible damage, engine is off after he coasted to a halt 🛑#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kzYWtg4zXU