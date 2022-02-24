Тесты-2022 впервые остановлены красными флагами из-за поломки «Ред Булл» Переса

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Утренняя сессия второго дня предсезонных тестов «Формулы-1» остановлена красными флагами.

Тесты 2022 года прерваны впервые.

Болид Серхио Переса остановился на выезде из 13-го поворота. Журналисты на автодроме «Барселона-Каталония» сообщают о технических проблемах: мексиканец исчез из вида в 12-м повороте и спустя долгое время появился в 13-м. Двигатель на машине «Ред Булл» выключен, к ней направились механики команды.

В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Составы команд

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