Макс Ферстаппен: «Маси сделали крайним, это неправильно. Он очень способный гоночный директор»

Пилот раскритиковал увольнение . Гоночный директор «Формулы-1» покинул свой пост после скандального -Даби.

«Я считаю, что это неправильно. Все стараются как можно лучше выполнять свою работу, но иногда людям нужна помощь. К гонщикам это тоже относится. Но случившееся с Майклом несправедливо – его просто сделали крайним», – сказал чемпион мира.

Ферстаппен высказался по поводу вмешательства команд в решения судей:

«Можете себе представить, чтобы в другом виде спорта тренер постоянно кричал на ухо рефери: «Это желтая карточка, красная, фола не было»? Невозможно принимать решения в таких условиях. Неправильно, что команды имеют возможность общаться с ним (гоночным директором), когда он принимает решения. Те, кто его уволили, сами допустили такую ситуацию – это неприемлемо. А теперь его убрали – просто невероятно.

Мне очень жаль Майкла, потому что я считаю его очень способным и хорошим гоночным директором. Я не имею ничего против новых гоночных директоров [Нильса Виттиха и Эдуардо Фрейтаса], потому что, думаю, они тоже судят качественно и хорошо. Но мне жаль Майкла, и я послал ему сообщение. Это неправильное решение.

Когда умер Чарли [Уайтинг], возникла сложная ситуация, ведь у него был огромный опыт, ему помогали. Может, Майкла нужно было поддержать чуть больше, но всем нужен опыт. Когда я оглядываюсь назад, то понимаю: в свой первый сезон в «Ф-1» я был совсем «зеленым». Думаю, у Майкла та же ситуация. Я желаю ему всего наилучшего в любых делах, которыми он будет заниматься. Надеюсь, он найдет что-то получше, чем гонки «Ф-1».

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