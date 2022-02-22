Фернандо Алонсо о спорной концовке сезона-2021: «Не считаю, что были допущены ошибки»

заявил, что не допускал ошибок на -Даби.

Действия бывшего гоночного директора подверглись критике после скандальной концовки сезона-2021, где победил пилот , а гонщик упустил титул на последнем круге. Алонсо сообщил, что его устраивают перестановки, устроенные новым президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, но не стал связывать их с решениями Маси в Абу-Даби.

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«Новый президент, конечно, хотел убедиться, что все на своих местах. Как я пару раз говорил, мне нравится Мохаммед, нравится его подход. Если он считает, что нам нужны новые идеи, то, думаю, это хорошо для всех. Я доволен.

Что касается всей этой темы с Абу-Даби, то у меня, наверное, другое мнение. Я не считаю, что были допущены какие-то ошибки. Не думаю, что [структуру гоночной дирекции] поменяли из-за Абу-Даби – или надеюсь на это», – сказал пилот .

Напарник Алонсо Эстебан Окон также прокомментировал реформы:

«Если правила станут соблюдаться все время и более последовательно, я буду очень доволен».

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