Макс Ферстаппен: «Сегодня главной задачей было проехать как можно больше кругов, привыкнуть к машине»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, где он показал 9-е время, и поделился впечатлениями от работы нового болида.

«Машина стала совсем другой. Думаю, RB18 смотрится неплохо, но главное, чтобы она оказалась быстрой, разумеется. Мы надеемся, что так и будет.

Сегодня главной задачей было проехать как можно больше кругов, привыкнуть к машине, а также получить представление о том, как она вообще ведет себя на трассе. Сегодня все работало хорошо, неплохой старт. Посмотрим, что мы сможем выяснить за ночь и использовать завтра, когда за руль сядет Чеко.

Конечно,порой можно где-то взять слишком широко или заблокировать колеса, такое бывает (Ферстаппен вылетел с трассы в первый день и проехался по гравию, но не повредил машину). Также ты стараешься определить баланс машины, постепенно выясняешь ее предельные возможности. Но самое важное – это проехать как можно большую дистанцию, чтобы детали намотали километраж», – рассказал Ферстаппен.

Новая «Ф-1» нереально красива на трассе. Выехали все, «Ред Булл» впервые показал машину Ферстаппена, одна команда скрывается

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 15-й

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