Тото Вольфф: «Снижение расходов «Мерседеса» до $140 млн было трудным и болезненным»

рассказал, как тяжело «Мерседесу» справляться с потолком расходов в «Ф-1».

Изначально предполагалось, что команды «Формулы-1» смогут тратить не более 145 миллионов долларов за год (без учета зарплат пилотов и некоторых других статей), однако впоследствии лимит снизили на пять миллионов. Как признался исполнительный директор , изменения серьезно повлияли на команду.

«Было очень-очень трудно перестроить компанию, организацию, чтобы попадать под потолок расходов в 140 миллионов долларов. В условиях высокой инфляции снижение лимита на пять миллионов означает, что ты не можешь повысить расходы и зарплаты. Это крайне болезненно.

С другой стороны, необходимо тщательно обдумывать, как вкладывать деньги в исследования. Раньше можно было изучать разные способы увеличения скорости, это чуть проще. Сейчас же необходимо выбрать один путь с наибольшим потенциалом – совсем другой подход для топ-команд.

Из-за потолка расходов будет очень тяжело фундаментально переработать машину, потому что все обновления и траты на них распланированы. Так что возможности действовать креативно существенно уменьшились», – отметил Вольфф.

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