Алекс Албон: «За год без Гран-при я увидел общую картину и лучше понимаю, как становятся топ-гонщиками»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, чем ему помог год вне «Формулы-1».

Албон выступал за «Торо Россо» и в 2019 и 2020 годах, а в прошлом сезоне являлся резервистом австрийской команды.

«Есть ощущение, что за этот пропущенный год дал мне более глобальный взгляд. Увидев общую картину, я лучше понимаю, как становятся гонщиками топ-уровня. Порой тебя захватывает гоночный уик-энд, ты атакуешь и видишь лишь то, что происходит на трассе. В прошлом году все было совсем по-другому: я помог развивать машину, наблюдал за работой команды и старался выполнять свои обязанности тест-пилота как можно лучше. Мне кажется, это большой опыт – я многое узнал о том, как функционирует команда «Ф-1».

Безусловно, я могу использовать это в «Уильямсе». В то же время я думал, как мне добиться прогресса. Дело не в чем-то одном, есть много аспектов, над которыми я буду работать в этом году», – заявил Алекс.

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