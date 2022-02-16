Алекс Албон о болидах 2022 года: «Будут проблемы с обзором из кокпита – в первую очередь на городских трассах»

Пилоты «Уильямса» и поделились впечатлениями от первого опыта управления болидом 2022 года.

Команда «Уильямс» провела обкатку новой машины 15 февраля – в день презентации ливреи. При этом саму машину можно было увидеть только на трассе в Сильверстоуне

Прежде всего, говоря об особенностях новых машин, оба гонщика отметили ухудшение ситуации с обзором из кокпита.

Латифи: «В первую очередь – видимость. В некоторых поворотах она стала хуже. Полагаю, многое зависит от типа поворота, угла поворота колес машины, работы с педалью газа. Думаю, к этому придется привыкать всем пилотам. Но да, в некоторых случаях угол обзора стал заметно хуже».

Албон: «Вообще условия были хуже не придумаешь – темный, сумрачный, дождливый день на «Сильверстоуне». Но в целом все прошло не так уж плохо. Думаю, проблемы с видимостью будут возникать в первую очередь на городских трассах – в Монако, Баку, Джидде. Там будет сложно.

На обычных трассах ты заранее видишь, что происходит далеко впереди тебя. С появлением слепых зон – из-за больших колес и дефлекторов, – тебе сложнее мгновенно оценить ситуацию на входе в поворот. Поэтому приходится смотреть чуть вперед и планировать свои действия чуть заранее. А на городских трассах это зачастую сложно сделать – потому что ты там будешь видеть только стены! Так что я думаю, что будет непросто.

Также сложнее станет действовать в условиях ведения плотной борьбы на трассе. Тебе будет сложнее понять, где именно находится переднее антикрыло, где находятся колеса и так далее. Так что да, вести борьбу может стать сложнее».

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