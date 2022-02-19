Льюис Хэмилтон об угрозах в адрес Латифи: «Полностью его поддерживаю и знаю, как это тяжело. Психическое здоровье – реальная вещь»

рассказал, как относится к угрозам в адрес Николаса Латифи. Гонщик столкнулся с оскорблениями в социальных сетях после -Даби, где он попал в аварию, изменившую ход чемпионата 2021 года.

После появления машины безопасности чемпионом стал пилот , а Хэмилтон финишировал вторым.

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«Не думаю, что платформы проделали достаточную работу или произошел огромный скачок. Мы по-прежнему можем оказывать на них давление, чтобы ситуация изменилась. Психическое здоровье – это реальная вещь, и нельзя терпеть оскорбления в соцсетях, такого никто не заслуживает. Платформы могут изменить ситуацию, но, похоже, делают это недостаточно быстро.

Я был в контакте с Николасом и полностью его поддерживаю. Я знаю, как это тяжело. Думаю, важно, чтобы он понимал – люди его поддерживают. Это обратная сторона медали: в «Формуле-1» много эмоций. Люди относятся к гонкам со страстью, и это здорово, но энергию нужно направлять в позитив, а не в негатив», – сообщил пилот «Мерседеса».

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