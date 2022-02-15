Николас Латифи об угрозах расправы: «Хэмилтон и «Мерседес» меня поддержали»

Пилот Николас Латифи рассказал о том, что и другие представители «Мерседеса» поддержали его после Гран-при Абу-Даби.

Латифи попал в аварию, что привело к появлению машины безопасности и изменило ход борьбы между Хэмилтоном и гонщиком за титул. Через несколько дней после этого Латифи рассказал об угрозах, которые получал в соцсетях.

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«Я обсуждал, как лучше справиться с ситуацией. Можно было проигнорировать, но я почувствовал, что важно использовать свою платформу и донести месседж. В тот день [после аварии] ощущения были не из приятных. Через два дня я оставил ситуацию позади, но эти люди, наверное, не справились, и все могло привести к чрезвычайно серьезным последствиям.

Если говорить о поддержке, Льюис послал мне сообщение через несколько дней – прямо перед тем, как я выпустил заявление. Не буду подробно рассказывать, что он написал. Я получил сообщения с поддержкой и от других членов команды . Было приятно видеть поддержку в соцсетях от разных пилотов и команд из разных дисциплин, это обнадежило», – заявил Латифи.

Николас ответил на вопрос, не хотел ли он нанять телохранителя:

«Да, если честно, мы об этом размышляли. Может, это глупо звучит, но кто знает, насколько серьезно настроены люди. Достаточно одного пьяного фаната в аэропорте или встречи с кем-то, кто пережил плохой день, находится под веществами или чем-то еще, и все может обернуться очень плохо. Хватит одного человека на миллион.

В Лондоне после гонки у меня был телохранитель в каких-то случаях. Я пошел на Winter Wonderland (рождественское мероприятие в Гайд-парке – Sports.ru) с девушкой и нанял охрану. Да, это забавно звучит, но мы серьезно восприняли угрозы, ведь не знаешь, что может произойти. Увы, это часть мира, в котором мы живем».

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