Маттиа Бинотто: «Феррари» по максимуму внедряла инновации в каждую деталь болида-2022»

Теги Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Авто

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, насколько прорывным получился болид 2022 года.

«Мы трудились как никогда. Команда подошла к задаче с новым настроем и подходом, пыталась по максимуму внедрить инновации в каждый компонент, каждую деталь, каждое решение. Жажда инноваций придала невероятный импульс нашей повседневной работе над машиной.

Я горжусь усилиями, вложенными в проектирование F1-75. Ожидания высоки, и мы готовы сражаться с соперниками. Поэтому наша работа так захватывает. Хочется, чтобы F1-75 стал болидом, благодаря которому фанаты снова смогут гордиться «Феррари», – подчеркнул Бинотто.

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