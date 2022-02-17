Карлос Сайнс: «Болид «Феррари» выглядит агрессивно, радикально и красиво»

Пилот «Феррари» высказался о болиде 2022 года.

«Феррари» представила болид 2022 года

«Он выглядит агрессивно, радикально и красиво. Надеюсь, машина окажется быстрой», – заявил испанец.

согласился с напарником:

«Мне нравится машина. Если она будет быстрой, то будет нравиться еще больше. Если говорить о внешности, я просто в восторге. Видно, что проделана большая работа над корпусом, он впечатляет».

Сайнс также поделился мнением о новых 18-дюймовых покрышках:

«Мы тестировали их в прошлом году на старой машине, и уже тогда казалось, что это шаг в верном направлении. Это должно дать нам возможность атаковать чуть больше. Вопрос лишь в видимости: шины большие, они немного перекрывают обзор, и, возможно, на городских трассах будет сложно».

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