Николас Томбасис о болидах-2022: «Мы увидели сюрпризы, но все честно – никаких двойных диффузоров»

Технический директор по «формульным» сериям Николас Томбасис признался, что его удивили болиды «Формулы-1», построенные в рамках нового технического регламента.

«Мы увидели кое-какие сюрпризы. В каких-то аспектах машины различаются сильнее, чем мы ожидали – инженеры придумали инновационные решения. Я бы не сказал, что пора бить тревогу. Мы считаем, что все абсолютно честно, в пределах допустимой интерпретации правил. Никаких двойных диффузоров или чего-то в таком духе», – сказал Томбасис.

Специалист ответил на вопрос о том, станут ли машины похожими друг на друга со временем:

«Надо определиться с терминами, ведь для широкой аудитории болиды похожи друг на друга в последние годы. Совсем одинаковыми они не станут.

Я считаю, что новые машины будут иметь больше видимых отличий, по крайней мере на начальной стадии. Разумеется, инженеры изучают решения соперников и пытаются понять, почему есть отличия. И, как мне кажется, правила способствуют более быстрому сближению».

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