Жан Алези: «Новая «Феррари» – просто прелесть, тонкий нос – настоящее чудо»

Бывший пилот «Феррари» рассказал, что видел новый болид Скудерии и настроен очень оптимистично.

«Все машины получатся довольно впечатляющими. Я видел «Феррари»: то, каким тонким и немного замысловатым вышел нос, это настоящее чудо. Так что болид уже производит впечатление. Надеюсь, ему хватит скорости для того, чтобы включиться в битву с .

Если все сработает, для фанатов это будет настоящий кайф. Честно говоря, машина – просто прелесть», – заявил Алези в эфире Canal+.

«Феррари» представит F1-75 сегодня 17 февраля.

В сеть попало фото предположительно нового болида «Феррари» – презентация машины состоится завтра

На презентации «Феррари» покажет настоящую машину – ливрея болида будет красно-черной (CDS)

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