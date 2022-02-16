В сеть попало фото предположительно нового болида «Феррари» – презентация машины состоится завтра

В интернете появилась первая фотография нового болида «Феррари» F1-75. При этом команда продолжает готовиться к презентации, которая состоится завтра.

Об этом сообщил редактор издания Formula Rapida Серхио Родригес.

Ливрея новой машины, как и сообщалось до этого, действительно выполнена в красно-черных цветах.

На презентации «Феррари» покажет настоящую машину – ливрея болида будет красно-черной (CDS)

В «Ф-1» – секретная внезапная обкатка очень странного болида. Нос и крылья вообще не похожи на конкурентов, днище – уникально изогнутое

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram