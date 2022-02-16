На презентации «Феррари» покажет настоящую машину – ливрея болида будет красно-черной (CDS)

Обозреватель Corriere della Sera Джоджио Терруцци поделился информацией о грядущей презентации нового болида «Феррари», которая состоится 17 февраля.

Так, сообщается, что на презентации «Феррари» покажет настоящую машину, а не шоукар, как сделали некоторые другие команды. Конфигурация F1-75 будет приближена к той, которую Скудерия будет использовать на предсезонных тестах в Барселоне.

Ливрея на предстоящий чемпионат, как и намекали в «Феррари» ранее, будет выполнена в красно-черных цветах. И будет напоминать ливрею, которую использовала на болиде 641 в сезоне-1990.

Выступать за «Феррари» в новом сезоне продолжат Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

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