На презентации «Феррари» покажет настоящую машину – ливрея болида будет красно-черной (CDS)

Обозреватель Corriere della Sera Джоджио Терруцци поделился информацией о грядущей презентации нового болида «Феррари», которая состоится 17 февраля.
Так, сообщается, что на презентации «Феррари» покажет настоящую машину, а не шоукар, как сделали некоторые другие команды. Конфигурация F1-75 будет приближена к той, которую Скудерия будет использовать на предсезонных тестах в Барселоне.
Ливрея на предстоящий чемпионат, как и намекали в «Феррари» ранее, будет выполнена в красно-черных цветах. И будет напоминать ливрею, которую «Феррари» использовала на болиде 641 в сезоне-1990.
Выступать за «Феррари» в новом сезоне продолжат Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
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