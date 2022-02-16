Руководитель «Уильямса»: «В сравнении с ведущими командами нам по-прежнему многого не хватает»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2022.

«Чтобы добраться туда, где мы хотим быть, учитывая текущее положение команды, нам предстоит преодолеть длинный путь. Такие вещи невозможно исправить за один год.

В сравнении с ведущими командами нам по-прежнему многого не хватает. До прошлого года мы не делали необходимых инвестиций, а в прошлом году инвестиции (в инфраструктуру) были уже ограничены потолком бюджетов. Прогресс команды будет измеряться тем, как мы сможем прибавить относительно конкурентов – с поправкой на то, где именно мы окажемся на старте сезона», – рассказал Капито.

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