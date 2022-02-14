«Альфа Таури» проведет обкатку болида 2022 года 15 февраля в Имоле

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон рассказал, что команда планирует провести обкатку нового болида во вторник, 15 февраля. Сессия, скорее всего, пройдет на автодроме в Имоле.

В рамках регламента командам «Ф-1» разрешается проводить обкатку новых машин в рамках съемочных дней – по ходу которого можно проехать не более 100 км.

«С точки зрения инженерной работы именно во время съемочного дня новая машина впервые выедет на трассу. Будет важно проверить работоспособность всех систем, всех узлов машины и программного обеспечения, обнаружить и устранить неполадки.

Сбор первичных данных очень важен при подготовке к предсезонным тестам, где мы уже сосредоточимся на более сложных задачах и начнем тестировать болид на длинной дистанции», – рассказал Эггингтон.

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