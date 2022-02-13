Марио Андретти об интересе к «Ф-1» в США: «Мы можем легко проводить две гонки в год, нашу базу болельщиков недооценивают»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года уверен, что болельщики в США будут рады проведению в стране сразу двух Гран-при и что их интерес к «Ф-1» будет только расти.

По мнению Андретти, «Ф-1» не затеряется на фоне интереса американцев к их традиционным гонкам – «Индикару» и NASCAR.

В этом сезоне «Формула-1» проведет две гонки на территории США – помимо этапа в Остине весной пройдет Гран-при Майами.

«Нет, я так не думаю. США может легко проводить по два Гран-при «Формулы-1» в год, ведь это огромная страна. Нашу болельщицкую базу недооценивают. К тому же, она продолжает только расти в том числе благодаря сериалу Netflix, «Формула-1» вызывает интерес у новой, молодой аудитории. Так что да, я уверен в том, что решение проводить две гонки за год в США вполне обосновано. Нужна ли третья гонка? Я не знаю. На мой взгляд – это вопрос.

Опять же, учитывая то, сколько было вложено в строительство трассы и необходимой инфраструктуры в Майами, это говорит о том, что организаторы намерены проводить этот Гран-при в обозримом будущем. У нас уже есть «Трасса Америк» в Остине, с отличной инфраструктурой, теперь появляется и гонка в Майами, которая тоже не будет разовым событием. Нужна ли третья гонка? Мне сложно сказать. Я думаю, что два этапа – это хороший вариант», – рассказал Андретти.

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