Ланс Стролл о новых болидах: «Надеюсь, теперь мы сможем обгонять и на таких трассах, как в Венгрии»

Пилот надеется, что новые болиды позволят гонщикам обгонять друг друга даже на очень узких и медленных треках, вроде трассы в Венгрии.

«Я правда надеюсь, что гонки станут намного лучше. Нужно скрестить пальцы и надеется, что гонки улучшатся.

Надеюсь, мы теперь сможем вплотную преследовать соперников и на таких трассах, как в Будапеште, и что на таких трассах у пилотов будут шансы на обгоны в гонке. Потому что раньше такие гонки обычно получались очень скучными.

Да, в прошлом году в Венгрии постоянно менялась погода и гонка получилась очень интересной, но все равно. В целом эта трасса просто подходит для примера того, что порой в гонках обгонять может быть очень непросто. И что гонки могут получаться очень скучными. Так что было бы здорово, если бы гонки на таких трассах стали интереснее», – рассказал Стролл.

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