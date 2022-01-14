Команда «КАМАЗ» выиграла «Дакар», заняв все места в топ-4 – победу одержал экипаж Сотникова

В четверг 14 января в Саудовской Аравии прошел заключительный этап ралли-рейда «Дакар-2022».
Гонщики проехали по маршруту Биша – Джидда. Общая длина участка – 680 км, протяженность спецучастка – 104 км.
По итогам ралли-рейда первые четыре позиции в генеральной классификации заняли экипажи команды «КАМАЗ». Победу в «Дакаре» одержал Дмитрий Сотников – для него она стала уже второй в карьере.
Ралли Дакар
14 января 2022 года
Этап 12
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 1:42.41
2. Мартин Мацик (Чехия, «ИВЕКО») +0.32
3. Игнасио Касале (Чили, «Татра») +1.01
4. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.40
5. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.21
…8. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +6.21
Итоговое положение
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 41:37.34
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +9.58
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +1:11.11
4. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1:49.55
5. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «ИВЕКО») +3:08.30
2. Мартин Мацик (Чехия, «ИВЕКО») +0.32
3. Игнасио Касале (Чили, «Татра») +1.01
4. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.40
5. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.21
…8. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +6.21
Итоговое положение
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 41:37.34
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +9.58
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +1:11.11
4. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1:49.55
5. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «ИВЕКО») +3:08.30
Все результаты дня:
Дакар-2022. Каргинов второй год подряд выиграл гонку в зачете грузовиков, Аль-Аттия победил в зачете внедорожников, Сандлерленд, Жиру и Джонс выиграли в своих классах
Расписание этапов «Дакара-2022»
1 января
Этап 1A (пролог): Джидда – Хаиль (общая длина 834 км / спецучасток 19 км)
2 января
Этап 1B: Хаиль – Хаиль (546 км / 334 км)
3 января
Этап 2: Хаиль – Аль-Артавия (585 км / 339 км)
4 января
Этап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)
5 января
Этап 4: Аль-Каисума – Эр-Рияд (707 км / 465 км)
6 января
Этап 5: Эр-Рияд – Эр-Рияд (563 км / 348 км)
7 января
Этап 6: Эр-Рияд – Эр-Рияд (635 км / 421 км)
8 января
День отдыха
9 января
Этап 7: Эр-Рияд – Аль-Давадими (700 км / 401 км)
10 января
Этап 8: Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир (828 км / 394 км)
11 января
Этап 9: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (490 км / 287 км)
12 января
Этап 10: Вади-ад-Давасир – Биша (757 км / 374 км)
13 января
Этап 11: Биша – Биша (500 км / 345 км)
14 января
Этап 12: Биша – Джидда (676 км / 163 км)
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