Команда «КАМАЗ» выиграла «Дакар», заняв все места в топ-4 – победу одержал экипаж Сотникова

В четверг 14 января в Саудовской Аравии прошел заключительный этап ралли-рейда «Дакар-2022».

Гонщики проехали по маршруту Биша – Джидда. Общая длина участка – 680 км, протяженность спецучастка – 104 км.

По итогам ралли-рейда первые четыре позиции в генеральной классификации заняли экипажи команды «КАМАЗ». Победу в «Дакаре» одержал Дмитрий Сотников – для него она стала уже второй в карьере.

Ралли Дакар

14 января 2022 года

Этап 12

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 1:42.41

2. Мартин Мацик (Чехия, «ИВЕКО») +0.32

3. Игнасио Касале (Чили, «Татра») +1.01

4. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.40

5. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.21

…8. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +6.21



Итоговое положение



1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 41:37.34

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +9.58

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +1:11.11

4. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1:49.55

5. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «ИВЕКО») +3:08.30

Все результаты дня:

Дакар-2022. Каргинов второй год подряд выиграл гонку в зачете грузовиков, Аль-Аттия победил в зачете внедорожников, Сандлерленд, Жиру и Джонс выиграли в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2022»

1 января

Этап 1A (пролог): Джидда – Хаиль (общая длина 834 км / спецучасток 19 км)

2 января

Этап 1B: Хаиль – Хаиль (546 км / 334 км)

3 января

Этап 2: Хаиль – Аль-Артавия (585 км / 339 км)

4 января

Этап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)

5 января

Этап 4: Аль-Каисума – Эр-Рияд (707 км / 465 км)

6 января

Этап 5: Эр-Рияд – Эр-Рияд (563 км / 348 км)

7 января

Этап 6: Эр-Рияд – Эр-Рияд (635 км / 421 км)

8 января

День отдыха

9 января

Этап 7: Эр-Рияд – Аль-Давадими (700 км / 401 км)

10 января

Этап 8: Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир (828 км / 394 км)

11 января

Этап 9: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (490 км / 287 км)

12 января

Этап 10: Вади-ад-Давасир – Биша (757 км / 374 км)

13 января

Этап 11: Биша – Биша (500 км / 345 км)

14 января

Этап 12: Биша – Джидда (676 км / 163 км)

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