Тото Вольфф о Хэмилтоне: «Если лучший гонщик решит закончить карьеру из-за возмутительных судейских решений – это будет позор для всей «Ф-1»

Исполнительный директор «Мерседеса» в интервью Kronen Zeitung заявил, что по мнению команды дирекции гонки украла у победу на Гран-при Абу-Даби 2021 года, а вместе с ней и чемпионский титул.

Недавно ФИА официально объявила о начале расследования событий на Гран-при Абу-Даби, однако вердикт будет вынесен только на заседании Всемирного совета ФИА в марте – непосредственно перед началом Гран-при Бахрейна.

- Можно ли сказать, что драма на Гран-при Абу-Даби в прошлом?

– Об этом никогда не будет забыто. Поскольку то, что случилось с Льюисом – это просто неправильно. В тот день он был просто непобедим. Пока дирекция гонки буквально не дернула рубильник, приняв решение, которое нарушило сразу три пункта правил. Такие вещи очень трудно понять и принять. И случившееся всегда будет маячить за спиной, напоминать о себе – хотя по итогам сезона более чем заслуженно стал чемпионом мира. Но конкретно в тот день один пилот был явно сильнее другого – но при этом проиграл.

- Это чувство перейдет с вами и в новый сезон?

– Ну, я могу описать наши чувства. Скажем так, мы сделаем из случившегося свои выводы и постараемся правильным образом ответить на трассе. Хотя в условиях нового регламента сделать это будет не так уж просто.

- О Хэмилтоне в последнее время почти ничего не слышно. Как дела у Льюиса?

– Какие бы препятствия перед ним не возникали, он всю свою жизнь знал о том, что отвечать на это нужно действиями на трассе. Но сейчас ему очень сложно – если только он не сумел лучше понимать то, что правильно, а что нет. Скажем так, на осознания подобных вещей просто нужно время.

- Но Льюис ведь не собирается закончить карьеру…

– Я очень надеюсь, что мы снова увидим Льюиса. Он самая важная часть нашего спорта. Если лучший гонщик «Ф-1» решит закончить карьеру из-за возмутительных судейских решений, это станет позором для всей «Формулы-1».

ФИА объявила об официальном начале расследования событий Гран-при Абу-Даби 2021 года

«Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение гоночного директора «Ф-1». Команда отрицает (BBC)

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