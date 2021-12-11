Протест «Мерседеса» на нарушение правил при рестарте гонки также отклонен стюардами – Ферстаппен сохранил титул

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили второй протест «Мерседеса», в котором немецкая команда пыталась оспорить результаты гонки.

В «Мерседесе» упирали на нарушение пункта регламента, согласно которому в случае, если дирекция гонки дает команду отстающим на круг участникам вернуться в один круг с лидерами за машиной безопасности, то гонка может быть возобновлена только в том случае, если это сделают все гонщики.

В то же время в Абу-Даби вернуться в круг с лидерами позволили всего четырем машинами – которые на трассе располагались между Льюисом Хэмилтоном и . После чего сразу же был дан рестарт гонки.

Согласно вердикту стюардов, гоночный директор ФИА имеет все полномочия для того, чтобы руководить действиями автомобиля безопасности. И в данном случае запрос «Мерседеса» засчитать результаты гонки по протоколу предпоследнего круга не может быть удовлетворен, поскольку приведет к укорачиванию дистанции заезда.

Таким образом, результаты гонки остались в силе и Макс Ферстаппен сохранил чемпионский титул.

При этом пока не ясно, будет ли команда «Мерседес» подавать апелляцию.

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