Ферстаппена наказали потерей 5 позиций на старте Гран-при Катара из-за игнорирования желтых флагов

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Катара получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.

Стюарды решили, что Ферстаппен не замедлился под двойными желтыми флагами в третьем сегменте квалификации.

Максу выписали штраф в виде потери пяти позиций на решетке. Кроме этого, нидерландец получил два штрафных балла в суперлицензию.

В квалификации Макс показал второе время и уступил лишь своему сопернику из «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

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