Себастьян Феттель об ЛГБТ: «Если все болиды были бы одинаковыми, «Ф-1» не развивалась бы. Не нужно бояться различий»

Четырехкратный чемпион мира провел параллели между отношением к ЛГБТ-сообществу и развитием «Формулы-1».

Пилота спросили, должен ли чемпионат прилагать больше усилий для защиты сексуальных меньшинств.

«Наверное, все согласятся, что было бы честно относиться ко всем людям одинаково – вне зависимости от происхождения. Существуют страны с различными правилами, правительствами, условиями. Не буду говорить за всех, и я не эксперт. Но, конечно, я знаком с определенными аспектами в некоторых странах.

Мы приезжаем в эти места и разворачиваем огромный плакат с правильными посланиями (в 2020 году «Ф-1» запустила программу We Race As One, направленную на борьбу с дискриминацией – Sports.ru). Но нужны не только слова, нужны действия. Я уверен, что наш спорт способен оказать серьезное давление и помочь распространению большей справедливости по всему миру.

Я считаю, неправильно применять определенные законы и разделять людей из-за того, что они любят мужчину, а не женщину – или женщину, а не мужчину. Это наше богатство. Представьте, что все люди были бы одинаковыми – думаю, мы бы не развивались.

Представьте, что все машины «Формулы-1» выглядели бы одинаково. Не только по цвету, но и в плане аэродинамики. Это было бы очень скучно, и мы никогда не добились бы прогресса. Думаю, «Ф-1» развивалась благодаря разным формам, разным цветам, разным спецификациям болидов. То же самое относится к людям. Мы как человечество добились прогресса благодаря тому, что в каком-то смысле все разные. Нужно радоваться различиям, а не бояться их», – утверждает Феттель.

