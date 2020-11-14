Льюис Хэмилтон о седьмом титуле: «Мы прошли монументальный путь. У меня нет слов»

Семикратный чемпион мира поделился эмоциями после победы на Гран-при Турции и завоевания титула 2020 года.

«У меня нет слов. Я должен начать с огромной благодарности нашим ребятам, которые работают здесь и на базе. Я не стоял бы тут, если бы не присоединился к команде. Мы прошли монументальный путь. Я очень горжусь этим.

И я должен сказать спасибо своей семье. Мы мечтали об этом, когда были молодыми и смотрели Гран-при. Но то, что происходит, превосходит наши мечты. Это важно для детей – нужно мечтать о невозможном. Необходимо работать ради этого, следовать своим целям и никогда не сдаваться, не сомневаться в себе», – заявил Хэмилтон.

Льюис отметил, что победа в Стамбуле получилась непростой:

«Я думал, что гонка ускользает от меня, но продолжал верить и считал, что в какой-то момент я найду темп – так и случилось.

Я уже терял титул на пит-лейн и усвоил урок 2007 года, это уж точно. Сегодня было ощущение, что все под контролем, и я бы справился с дождем, если бы он начался».

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