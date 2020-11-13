Льюис Хэмилтон: «Шестое место после 20-го – это прогресс. В целом я доволен»

Пилот не расстроился после шестого места в квалификации к Гран-при Турции.

«Вы видели, что происходило во время уик-энда? Я был 20-м [в практике], так что это прогресс!

Сцепления вообще не было. Даже не знаю, что сказать. Мы сделали все, что могли, и это максимальная скорость, на которую мы были способны. Ощущения на трассе были ужасными – словно едешь по льду. Некоторым как-то удавалось заставить шины работать, но в конечном счете мы все испытывали проблемы. Я сделал все, что мог, не ошибался, так что в целом я доволен», – признался Хэмилтон.

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