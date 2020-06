«Мерседес» представил черную ливрею болида на сезон-2020 в знак борьбы с расизмом

показал новую ливрею на сезон-2020.

«Мы решили гоняться в черном и призвать к разнообразию в нашей команде. Это четкое заявление, что мы выступаем против расизма и любых форм дискриминации. Призыв «Нет расизму» будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы «Ф-1» We Race As One – на зеркалах заднего вида W11. В течение сезона мы объявим о программе разнообразия и инклюзивности», – говорится в обращении команды.

«Мерседес» отмечает, что лишь три процента сотрудников команды принадлежат к этническим меньшинствам, а женщины составляют 12 процентов работников. Команда рассчитывает на то, что программа разнообразия и инклюзивности повысит данные значения и вдохновит людей из групп, недостаточно представленных в «Ф-1».

Льюис Хэмилтон вышел на массовый протест против расизма. И основал комитет имени себя для продвижения темнокожих в автоспорт

🌈Радуга добралась и до «Ф-1»: команды наносят ее на самые заметные места болидов

Льюис Хэмилтон: «При Экклстоуне для решения проблем расизма в «Ф-1» ничего не делалось»

