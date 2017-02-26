Льюис Хэмилтон: «При Экклстоуне для решения проблем расизма в «Ф-1» ничего не делалось»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал высказывания бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна.

Экклстоун положительно оценил общественную деятельность Хэмилтона, однако подчеркнул, что «во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые». уже выпустила заявление, сообщающее о несогласии с данной позицией.

«Черт, даже не знаю, с чего начать.

Читать такие комментарии очень грустно, они разочаровывают. Берни сейчас не в «Ф-1», он представитель другого поколения, но проблема именно в таких невежественных комментариях – они показывают, какой большой путь предстоит проделать обществу, прежде чем наступит настоящее равенство.

Сейчас для меня очевидно, что ничего не было сказано или сделано для того, чтобы «Ф-1» стала более многообразной или чтобы решить проблему расистских оскорблений, с которыми я сталкивался на протяжении карьеры.

Если человек, который десятилетиями руководил чемпионатом, настолько не понимает глубоко укоренившиеся проблемы, с которыми каждый день сталкиваются чернокожие, как можно ожидать понимания от его подчиненных? Все начинается сверху.

Сейчас настало время перемен. Я не оставлю попыток создать инклюзивное будущее для нашего спорта с равными возможностями для всех и продолжу выступать за тех, у кого нет голоса», – написал гонщик в инстаграм-сторис.

Шестикратный чемпион мира также запостил фотографию с предсезонных тестов в 2008 году – тогда группа болельщиков раскрасила лица в черный цвет и выкрикивала оскорбления в адрес Льюиса. При этом зрители были одеты в футболки с надписью «семья Хэмилтона».

«Я помню это, словно все случилось вчера. Вред, который наносят подобные действия, неприемлем», – отметил Хэмилтон.

Берни Экклстоун: «Во многих случаях чернокожие могут быть в большей степени расистами, чем белые»

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