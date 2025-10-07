  • Спортс
  • Зампред Госдумы Жуков: «Лед в вопросе допуска россиян тронулся. Думаю, что близок глобальный допуск наших спортсменов»
Зампред Госдумы Жуков: «Лед в вопросе допуска россиян тронулся. Думаю, что близок глобальный допуск наших спортсменов»

Александр Жуков считает, что допуск россиян во всех видах спорта близок.

В начале октября президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран. 

«Заявление главы Европейской федерации тяжелой атлетики – это хороший знак для нас. Некоторые международные федерации начинают принимать правильные решения и подают пример остальным.

Восстановлены в правах наши паралимпийцы, борцы практически в полном составе выступали на чемпионате мира, шахматисты. Можно сказать, что лед тронулся в вопросе допуска россиян.

Надо, чтобы и остальные федерации подтягивались. Думаю, что близок глобальный допуск российских спортсменов. Во многом это будет зависеть от решения МОК по восстановлению Олимпийского комитета России», – сказал первый заместитель председателя Госдумы, экс-глава ОКР Александр Жуков.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
отстранение и возвращение России
EWF
logoАлександр Жуков
Астрит Хассани
logoКирсти Ковентри
ОКР
logoМОК
