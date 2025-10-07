Зампред Госдумы Жуков: «Лед в вопросе допуска россиян тронулся. Думаю, что близок глобальный допуск наших спортсменов»

Александр Жуков считает, что допуск россиян во всех видах спорта близок.

В начале октября президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран.

«Заявление главы Европейской федерации тяжелой атлетики – это хороший знак для нас. Некоторые международные федерации начинают принимать правильные решения и подают пример остальным.

Восстановлены в правах наши паралимпийцы, борцы практически в полном составе выступали на чемпионате мира, шахматисты. Можно сказать, что лед тронулся в вопросе допуска россиян.

Надо, чтобы и остальные федерации подтягивались. Думаю, что близок глобальный допуск российских спортсменов. Во многом это будет зависеть от решения МОК по восстановлению Олимпийского комитета России», – сказал первый заместитель председателя Госдумы, экс-глава ОКР Александр Жуков.

