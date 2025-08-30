Журова об идее альтернативной Олимпиады в России: «Для чего это нужно? Кто-то приедет, но явно не очень много стран»

Журова не видит смысла проводить в России альтернативную Олимпиаду.

«Меня часто спрашивают, не стоит ли вообще тогда отказаться от попыток пробиться на Олимпиаду, если к нам так относятся. Ведь было уже такое в истории нашей страны. Но сравнивать эти ситуации нельзя, совсем по-другому все было устроено. В частности, на ранних этапах развития СССР хватало забот о молодом государстве. А сейчас уже и все границы открыты, и жизнь иная.

К сожалению, не провести нам соревнования такого же уровня, как Олимпиада , чтобы собрать всех лучших спортсменов мира. Кто-то приедет, но явно не очень много стран. И как это будет выглядеть? Для чего это тогда нужно? Одноразово для нас самих?

Поддержать спортсменов – правильная идея. Но каждый атлет хочет соревноваться с лучшими, это желание никак не остановить. Мы их не боимся, а они нас – да. Вот и завуалировали этот страх под политические причины», – рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.