Журова о переходе конькобежца Семируннего в сборную Польши: «Его не заботят интересы страны, он выбрал спортивную карьеру»

Журова высказалась о переходе конькобежца Семируннего в сборную Польши.

26 августа Владимир Семирунний получил польский паспорт и сможет выступить на Олимпийских играх в Милане.

«Это (осуждение СВО) было условием получения им гражданства. Его не заботят интересы страны, он выбрал спортивную карьеру.

Это вообще проблема поколения, есть те, кто не думает о странах, границах. Им важна свобода передвижения, чтобы они могли выступать.

Можно ли было его удержать? Вряд ли», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.