Журова о переходе конькобежца Семируннего в сборную Польши: «Его не заботят интересы страны, он выбрал спортивную карьеру»
Журова высказалась о переходе конькобежца Семируннего в сборную Польши.
26 августа Владимир Семирунний получил польский паспорт и сможет выступить на Олимпийских играх в Милане.
«Это (осуждение СВО) было условием получения им гражданства. Его не заботят интересы страны, он выбрал спортивную карьеру.
Это вообще проблема поколения, есть те, кто не думает о странах, границах. Им важна свобода передвижения, чтобы они могли выступать.
Можно ли было его удержать? Вряд ли», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости