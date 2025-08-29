«Это соответствует правилам». Глава IBU Далин ответил на вопрос о квотах для россиян

Глава IBU Олле Далин ответил на вопрос об олимпийских квотах для россиян.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU ) опубликовал информацию о квотах для квалификации на Олимпиаду-2026. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

– Смогут ли россияне получить олимпийские квоты при участии в соревнованиях под эгидой организации?

– Это соответствует правилам мероприятий и соревнований IBU, – сказал Далин.

Ранее в IBU также сообщили , что россияне не смогут претендовать на wild card для Олимпиады.

Российские биатлонисты отстранены от международных турниров с 2022 года.

