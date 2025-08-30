Журова о полноценном участии России в Олимпиаде-2028: «Есть шанс, что что-то кардинально поменяется в политике к этому времени»

Светлана Журова считает, что Россия может полноценно вернуться к Олимпиаде-2028.

«Полноценное участие в Олимпиаде-2026 уже маловероятно, потому что многих спортсменов не допустили до Игр. Их минимальное количество, и выступать они будут в нейтральном статусе.

Но, конечно, если подпишут мирное соглашение, у нас могут появиться какие-то надежды. К сожалению, дипломатия – дело нескорое, и одним днем все не решится.

Есть шанс, что что-то кардинально поменяется в политике к этому времени (к Лос-Анджелесу-2028). Но для тех, кто участвует в зимней Олимпиаде, шансов нет почти никаких – многие федерации настроены очень русофобски», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 и депутат Госдумы.