Журова о полноценном участии России в Олимпиаде-2028: «Есть шанс, что что-то кардинально поменяется в политике к этому времени»
Светлана Журова считает, что Россия может полноценно вернуться к Олимпиаде-2028.
«Полноценное участие в Олимпиаде-2026 уже маловероятно, потому что многих спортсменов не допустили до Игр. Их минимальное количество, и выступать они будут в нейтральном статусе.
Но, конечно, если подпишут мирное соглашение, у нас могут появиться какие-то надежды. К сожалению, дипломатия – дело нескорое, и одним днем все не решится.
Есть шанс, что что-то кардинально поменяется в политике к этому времени (к Лос-Анджелесу-2028). Но для тех, кто участвует в зимней Олимпиаде, шансов нет почти никаких – многие федерации настроены очень русофобски», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 и депутат Госдумы.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Лента.ру
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости