Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»

Дегтярев надеется на допуск сборной России на Олимпиаду‑2028 в полном составе.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос‑Анджелесе.

«Процесс идет. На какой‑то прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать, потому что многие отборы мы уже не успеваем пройти. Даже если нам дадут зеленый свет, уже как бы не получится у многих отобраться на Олимпиаду‑2026.

А вот к Лос‑Анджелесу 2028 года будем готовиться и уже готовимся в полном, так сказать, составе, по всем видам», – сказал министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».