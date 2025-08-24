Сергей Шубенков: «Постоянно думал о завершении карьеры. Результаты были не очень, но и травмы появлялись»

Сергей Шубенков признался, что по ходу сезона думал о завершении карьеры.

В субботу Шубенков в финале серии «Королевы спорта» в Екатеринбурге стал первым на 110 м с барьерами.

«Я постоянно думал об этом (о завершении карьеры – Спортс’‘). Мало того, что результаты были не очень, но и травмы появляются, и вместо тренировок приходилось постоянно заниматься лечением, восстановлением. Вместо нормальных тренировок делать те, которые не дадут результата.

Естественно, мысли всякие-разные появлялись, и очень нехорошие. Зато сейчас качели, как было плохо тогда, и как классно сейчас. Закончился этот сезон потрясающе, эмоции просто запредельные. Успех в финале «Королевы спорта» стал для меня победной точкой, победой над собой в первую очередь. Победой над организмом, различными проблемами со здоровьем. Это правда дорогого стоит.

Пока не готов говорить, буду ли я стартовать в зимнем сезоне или пропущу его. Нужно сначала понять, на что я могу рассчитывать и чего от себя ожидать. Мне шестые-седьмые места занимать не очень комфортно. А если получается стать победителем, то это да, всегда приятно», – рассказал чемпион мира Сергей Шубенков .