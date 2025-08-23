  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Сергей Шубенков: «Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят»
0

Сергей Шубенков: «Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят»

Бегун Сергей Шубенков заявил, что пока не намерен завершать карьеру.

Сегодня Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге (13,82).

– Что в голове?

– Куча эмоций. У меня сейчас произошел выдох, взрыв. Настраивался на борьбу, знал, что будет белорус Парахонько, знал, что он будет бежать быстро. Но он что-то отвалился, должен был рядом бежать, но пропал. И план в голове, который выстраивался в последние недели, сломался. Я бегу, а его нет. Как? Куда? И я вроде бегу... но так все грязно, так все некрасиво. И Антон Колмыков еще начинает конкуренцию навязывать. Проигрывать в такой ситуации было нельзя, поэтому, конечно, добежал как добежал. Результат говорит сам за себя.

Если немножко обобщить, то потрясающий сезон, ментальные качели, учитывая, где я его начинал и где мы в итоге оказались. Конечно, есть большая доля везения, я счастлив, на самом деле, что так сложилось. <...>

– Чувствуешь, что спорт теряет позицию в твоем рейтинге по увлеченности?

– По увлеченности рейтинг он не теряет. Но мой организм всеми этими травмами и замедлением восстановления посылает недвусмысленные сигналы. У меня третий год подряд результат ниже, ниже и ниже. Я могу эти намеки не слушать, но обычно это плохо заканчивается. Надо подумать, что с этим делать.

– А что ты хочешь?

– Я понял, о чем ты говоришь. Ты про то, что по личнику я уже не пробегу. Наверное, правда, до этого уже я вряд ли доскочу. Но хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят. Я люблю свою работу. Поэтому больно и неохотно с этой работой расставаться.

– К пенсии готов?

– К этому нельзя быть готовым.

– А в финансовом плане?

– Ну, поди не помру, – сказал Шубенков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoСергей Шубенков
logoсборная России
Королева российского спорта
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Финал серии «Королева спорта». Шубенков, Кочанова, Пронкин, Соколова, Аплачкина, Тангара одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты
1вчера, 17:25
Россиянка Дина Александрова выиграла марафон в Рейкьявике – с рекордом трассы
вчера, 15:44
«Бриллиантовая лига». Джефферсон, Огандо, Мун, Вебер, Джексон, Перес Эрнандес победили на этапе в Брюсселе, Ша’Кэрри Ричардсон – 2-я, другие результаты
1222 августа, 19:45
Михаил Дегтярев: «Общая задача Минспорта и ОКР – вернуть законное право нашим атлетам представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом»
2822 августа, 10:25
Сергей Клевцов о бегуне Савлукове: «Савелий пал в бою с пагубными страстями. Я много раз давал ему шансы, но человек сделал выбор»
122 августа, 10:00
Сергей Клевцов: «Я готов говорить о проблемах в легкой атлетике. Но не винить в них всех вокруг. У нас много хренового, но и хорошего много»
22 августа, 09:56
Тренер Клевцов об американцах: «Мы обошли их только в Москве-2013. Но медали забрали. Я бы хотел, чтобы пробы перепроверили все – не только российские»
1422 августа, 09:54
РУСАДА дисквалифицировало семейную пару легкоатлетов за отказ сдать допинг-пробы
222 августа, 06:59
Полина Кнороз досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем
321 августа, 17:27
ФНС разблокировала операции по счетам Исинбаевой. Они были заблокированы из-за долга в 283 тысячи рублей
1721 августа, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51