Сергей Шубенков: «Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят»

Бегун Сергей Шубенков заявил, что пока не намерен завершать карьеру.

Сегодня Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге (13,82).

– Что в голове?

– Куча эмоций. У меня сейчас произошел выдох, взрыв. Настраивался на борьбу, знал, что будет белорус Парахонько, знал, что он будет бежать быстро. Но он что-то отвалился, должен был рядом бежать, но пропал. И план в голове, который выстраивался в последние недели, сломался. Я бегу, а его нет. Как? Куда? И я вроде бегу... но так все грязно, так все некрасиво. И Антон Колмыков еще начинает конкуренцию навязывать. Проигрывать в такой ситуации было нельзя, поэтому, конечно, добежал как добежал. Результат говорит сам за себя.

Если немножко обобщить, то потрясающий сезон, ментальные качели, учитывая, где я его начинал и где мы в итоге оказались. Конечно, есть большая доля везения, я счастлив, на самом деле, что так сложилось. <...>

– Чувствуешь, что спорт теряет позицию в твоем рейтинге по увлеченности?

– По увлеченности рейтинг он не теряет. Но мой организм всеми этими травмами и замедлением восстановления посылает недвусмысленные сигналы. У меня третий год подряд результат ниже, ниже и ниже. Я могу эти намеки не слушать, но обычно это плохо заканчивается. Надо подумать, что с этим делать.

– А что ты хочешь?

– Я понял, о чем ты говоришь. Ты про то, что по личнику я уже не пробегу. Наверное, правда, до этого уже я вряд ли доскочу. Но хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят. Я люблю свою работу. Поэтому больно и неохотно с этой работой расставаться.

– К пенсии готов?

– К этому нельзя быть готовым.

– А в финансовом плане?

– Ну, поди не помру, – сказал Шубенков.