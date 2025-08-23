Сергей Шубенков: «Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят»
Сегодня Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге (13,82).
– Что в голове?
– Куча эмоций. У меня сейчас произошел выдох, взрыв. Настраивался на борьбу, знал, что будет белорус Парахонько, знал, что он будет бежать быстро. Но он что-то отвалился, должен был рядом бежать, но пропал. И план в голове, который выстраивался в последние недели, сломался. Я бегу, а его нет. Как? Куда? И я вроде бегу... но так все грязно, так все некрасиво. И Антон Колмыков еще начинает конкуренцию навязывать. Проигрывать в такой ситуации было нельзя, поэтому, конечно, добежал как добежал. Результат говорит сам за себя.
Если немножко обобщить, то потрясающий сезон, ментальные качели, учитывая, где я его начинал и где мы в итоге оказались. Конечно, есть большая доля везения, я счастлив, на самом деле, что так сложилось. <...>
– Чувствуешь, что спорт теряет позицию в твоем рейтинге по увлеченности?
– По увлеченности рейтинг он не теряет. Но мой организм всеми этими травмами и замедлением восстановления посылает недвусмысленные сигналы. У меня третий год подряд результат ниже, ниже и ниже. Я могу эти намеки не слушать, но обычно это плохо заканчивается. Надо подумать, что с этим делать.
– А что ты хочешь?
– Я понял, о чем ты говоришь. Ты про то, что по личнику я уже не пробегу. Наверное, правда, до этого уже я вряд ли доскочу. Но хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят. Я люблю свою работу. Поэтому больно и неохотно с этой работой расставаться.
– К пенсии готов?
– К этому нельзя быть готовым.
– А в финансовом плане?
– Ну, поди не помру, – сказал Шубенков.