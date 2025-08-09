Кочанова о возможной работе в ВФЛА: «Я могла бы много чего хорошего привнести, у меня есть идеи и есть понимание реализации. Но пока себя в этом не вижу»

Мария Кочанова считает, что могла бы принести пользу своей работой в ВФЛА.

Кочановой 23 года, она чемпионка России по прыжкам в высоту.

– Вы закончили университет с красным дипломом. Как успевали совмещать спорт и учебу?

– Это чудо, по‑другому никак не назовешь, потому что очень тяжело мне дались эти пять лет, очень много проблем было с учебой, несколько моментов, когда я думала, что вообще отчислюсь. На красный диплом абсолютно не рассчитывала. И как так получилось – не знаю.

Специальность – государственное муниципальное управление. По специальности работать, наверное, не хотела бы. Не хочу быть сотрудником МФЦ, не в обиду. Но на самом деле, меня не особо пока интересует государственный сектор. Может быть, когда‑нибудь, вот так скажу.

– А в нашу федерацию легкой атлетики (ВФЛА)?

– Наверное, я могла бы много чего хорошего привнести. У меня есть идеи и есть к этим идеям понимание реализации. У нас очень многие спортсмены двигаются на больших, крупных, классных идеях, но которые в реализации в нашей стране, к примеру, невозможны в силу бюрократических вопросов. Или в силу каких‑то моментов, допустим, менталитета.

В масштабе нашей страны все совсем по‑другому, это надо понимать. И, наверное, я могла бы что‑то хорошее сделать, но пока себя в этом не вижу, – сказала Кочанова.