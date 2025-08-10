Дмитрий Ярошенко: «Тихонов – эталон мужчины и спортсмена. Он в спорте как Высоцкий в музыке»

Ярошенко назвал Тихонова эталоном мужчины и спортсмена, сравнив его с Высоцким.

Ранее стало известно, что про четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова планируют снять художественный фильм .

«К спортивным фильмам отношусь хорошо, если есть характерный герой. Александр Иванович из таких. Когда мы были маленькими, он был для нас легендой.

Тогда не было такого телевидения, как сейчас, не было интернета. Черпать информацию было неоткуда. Нам передавали информацию «сарафанным радио», как он задержал вооруженного преступника. Его наградили орденом Красной звезды. Если посмотреть на его легендарный пиджак с орденами и медалями, это вызывает восхищение. Он прекрасный рассказчик, харизматичный человек и настоящая легенда.

Александр Иванович в спорте для меня как Высоцкий в музыке. Он самобытный, со своим мнением, всегда стильный. Даже на старых фотографиях он был всегда одет с иголочки. Он эталон мужчины и спортсмена. Я только поддерживаю съемки фильма о нем.

Меня даже не знают молодые биатлонисты, которым говорят обо мне тренеры, но я не такая легенда, как Тихонов, которых должны знать молодые спортсмены. Елена Вяльбе, Татьяна Тарасова, Александр Тихонов – выдающиеся люди в нашем спорте, которые достойны кинематографа», – сказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко .