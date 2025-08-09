Мария Кочанова: «Мне очень бы хотелось с Ласицкене посоревноваться на том уровне, на котором я сейчас»

Кочанова заявила, что хочет посоревноваться с олимпийской чемпионкой Ласицкене.

Сегодня Мария Кочанова выиграла чемпионат России по прыжкам в высоту в Казани (с результатом 1,94 метра). Мария Ласицкене в мае приостановила спортивную карьеру и не участвовала в турнире.

«Мне очень бы хотелось с Машей посоревноваться на том уровне, на котором я нахожусь сейчас. Одна из наших детских мечт, когда ты смотришь по телевизору Олимпиаду, чемпионаты мира и видишь, как она, Анжелика Сидорова показывают какие-то запредельные результаты. Смотришь и думаешь, как классно, я тоже когда-то с ними буду.

Конечно, очень грустно, очень хочется увидеть Машу снова, но я не представляю, насколько ей тяжело.

Но я понимаю, что какое бы решение она ни приняла по итогу, по своей карьере, я буду за нее счастлива в любом случае. Она огромная молодец, и нам есть чему у нее поучиться и чем гордиться», – цитирует Кочанову ТАСС.

Спортсменка также отметила, что хотела взять высоту 1,98 метра.

«Стараюсь не отвлекаться, когда одна в секторе остаюсь. Была заведена после 1,91, поняла, что мне этого хватит. Адреналин выше крыши, можно тест сдавать. Третья попытка дает дичайший стресс, его хватило – выйти и спокойно сделать 1,94.

В целом замечательный ЧР, обожаю Казань, своих казанских друзей – они поддерживали меня как могли. Счастлива, чуть расстроена, но незначительно. Хотелось реализоваться на 1,98, чувствовала, что могла, с таким прыжком на 1,94 спокойно повторить, и все. Третья попытка была близка, но, видимо, не сегодня», – приводит слова Кочановой «Чемпионат.com».