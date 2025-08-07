Лысенко о результате 2,35 м: «На чемпионате России постараюсь прыгнуть еще выше. Есть потенциал»

Прыгун в высоту Лысенко рассказал о желании обновить лучший результат сезона.

В июле на Кубке сильнейших в Бресте Данил Лысенко победил с результатом 2,35 метра. Россиянин стал лидером мирового сезона. Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани с 7 по 10 августа.

– Подготовка была отличной, правда, стартов было чуть многовато. Каждую неделю старт: прыжки, прыжки. Но это нормально. Готовились к чемпионату России в Новогорске каждый день в среднем темпе. Думаю, готов нормально, подготовка прошла успешно. Чувствую силу, наконец‑то ничего не помешало при подготовке. Соответственно, результат уже есть хороший – 2,35 метра, в начале сезона тоже был хороший – 2,30 метра. На этом старте постараюсь еще выше прыгнуть.

В этом сезоне лучший результат – 2,35. Чувствую, что могу выше. Когда прыгнул 2,35, поставил следующую высоту – 2,37. К сожалению, не получилось взять, но попытки были очень близко, я понял, что можно. Мы подработали технику, если чуть подсобраться, то можно было и 2,37 прыгнуть. Есть потенциал. На тренировках никогда такие высоты не ставим, больше исправляем технические ошибки на небольшой высоте.

Цель на чемпионат России? Цифры никогда не загадываю. Чувствуется, что готов хорошо, можно попробовать высоко залезть. Я постараюсь.

– Есть ли цель обновить лучший результат сезона в мире?

– Очень хочется, конечно, постараюсь.

– Было бы интересно попрыгать с роботами?

– Да, почему бы нет? Наверное, прикольно было бы, – сказал Лысенко.