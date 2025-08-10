Бегунья Ермакова, потерявшая сознание на ЧР: «Я живая – бессмертная, видимо. Не помню свой финиш, но рада, что добежала»

Бегунья Мария Ермакова, потерявшая сознание на ЧР, назвала себя «бессмертной».

Ранее Ермакова выиграла чемпионат России в Казани на дистанции 10 000 метров. После финиша спортсменка потеряла сознание , а медицинские работники увезли ее со стадиона на коляске.

«Очень рада, что удалось завоевать чемпионский титул. Конечно, не помню свой финиш, но хотелось бы помнить, но я рада, что я добежала. Я живая – бессмертная, видимо. Сейчас стою, радуюсь.

Приходит осознание, но когда я финишировала, ничего не приходило, только увезли. За круга четыре уже понимала, что плохо. Я чувствовала, что ноги стали ватные, тяжелые, что финиш будет не из легких. Быстрое начало дало о себе знать.

Не было мыслей остановиться, я могу сойти с дистанции только в бессознательном состоянии. Я вот упала и то добежала. У меня есть такое, что так просто не могу сдаться, бегу на результат. Я заранее настраивалась, что бег будет сольный, побегу одна.

Я обновила личный рекорд, но до рекорда России не хватило из‑за последней тысячи. На последнем круге добегала на зубах, думала: завершу дистанцию, уже будет круто, потому что никто не поджимал. Я уже знала, что вот бегу первая. Целью было обновить рекорд России.

Я слежу за результатами, которые показывают девчонки в Европе в мире. Если бы я участвовала сейчас в первенстве Европы, которое проходило до 23 лет, мой результат был бы первым.

Буду работать над своими результатами, надеяться, что нас когда‑то допустят, поэтому расслабляться некогда, буду работать. О смене гражданства никогда не задумывалась», – сказала Ермакова.

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics.